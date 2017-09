Kom op tegen Kanker vraagt meer aandacht voor leven na kanker: "Want genezing betekent niet dat klachten verdwijnen"

Bewerkt door: aja

Kom op Tegen Kanker (KOTK) roept de overheid op meer werk te maken van een betere nazorg voor kankeroverlevers. Want een genezing betekent niet dat de klachten verdwijnen, blijkt vrijdag uit een nieuw onderzoeksrapport dat de organisatie vrijdag aan federaal minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) overmaakten.

De groep mensen die kanker overleeft wordt steeds groter, voor de afgelopen tien jaar gaat het om 339.202 mensen in België. In 2016 deed Kom op Tegen Kanker een oproep aan kankeroverlevers om hun positieve en negatieve ervaringen te delen. Liefst 782 mensen gaven hieraan gehoor, en hun getuigenissen werden gebundeld in het onderzoeksrapport 'Zorgen na kanker'. Zij gaven aan ook na hun behandeling te kampen met onder meer pijn, extreme vermoeidheid en concentratie- en geheugenproblemen. Dat maakt het voor hen moeilijk om hun leven weer op te pikken.

Te weinig aandacht

"Er is een overleving van gemiddeld meer dan zestig procent na kankerbehandelingen, voor die groep mensen moeten we bekijken wat de nodige omkadering moet zijn Maggie De Block, minister voor Volksgezondheid

KOTK wijst erop dat er bij artsen soms nog te weinig aandacht bestaat voor de levenskwaliteit. "Er moet meer correcte medische info gegeven worden over de gevolgen van de behandeling", zo stelt KOTK-voorzitter Jean-Jacques Cassiman, die onder meer verwijst naar de gevolgen voor het geheugen en het seksleven. Ook de overgang van het ziekenhuis naar de thuiszorg moet veel vlotter, klinkt het.



"Er is een overleving van gemiddeld meer dan zestig procent na kankerbehandelingen, voor die groep mensen moeten we bekijken wat de nodige omkadering moet zijn", reageert De Block. Wel benadrukte ze dat de federale overheid nu al jaarlijks een kleine 47 miljoen euro investeert in multidisciplinaire zorgprogramma's, en volgend jaar start met pilootprojecten rond geïntegreerde zorg.



Vandeurzen zei op zijn beurt dat Vlaanderen verschillende preventieprogramma's kent, en dat de darmkankerscreening gerust "een megasucces" mag genoemd worden. Het rapport bevestigt volgens hem dat de barrières tussen zorg en welzijn moeten worden opgeheven.



De organisatie zal het komende jaar een aantal concrete aanbevelingen uitwerken om de re-integratie en de levenskwaliteit van kankerpatiënten na hun behandeling te verbeteren.