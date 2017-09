Last van een vrijdagdipje? 5 simpele oefeningen die je energie geven

Door: redactie

Aan het einde van de week overkomt het ons al eens vaker dat we naar het computerscherm staren, onze ogen voelen dichtvallen en alleen kunnen denken aan een dutje en die zesde kop koffie drinken. Vervelend, want er zijn deadlines te halen en in het weekend wil je natuurlijk kunnen ontspannen en niet nog werk moeten inhalen omdat je zo moe was. Deze 5 makkelijke oefeningen zorgen voor de nodige energieboost en je kunt ze eigenlijk overal uitvoeren.

Ongetwijfeld heb je weinig zin om te sporten als je in slaap aan het vallen bent aan je bureau, maar denk dan even aan het wetenschappelijk bewijs dat 30 seconden oefeningen doen je dezelfde energieboost geeft als een extra grote koffie bij Starbucks. En het is nog eens gratis ook!



Tel daarbij op dat cafeïne je alleen een kortstondige energieboost geeft, terwijl het effect van sporten veel langer blijft en je geen last krijgt van de bekende energiedip nadat de cafeïne uitgewerkt is. Aan het werk dan maar? Deze 5 oefeningen zijn poepsimpel en geven je bakken energie. De bijhorende video's leggen uit hoe je ze exact uitvoert.



1. Jumping jacks



2. Planking



3. Bicycle Crunches



4. Superman