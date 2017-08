Zo ben je morgen wél gemotiveerd om 's ochtends te gaan sporten

Door:

We zeiden het al: steeds meer mensen gaan liever voor het werk sporten dan 's avonds laat. Al is er van dat goede voornemen bij ons dikwijls niet veel meer over wanneer de wekker ons veel te vroeg uit bed rinkelt. Kan jij ook motivatie gebruiken voor die ochtendlijke work-out? Dit helpt!

Word een ochtendmens Allereerst is het belangrijk om 's ochtends meer energie te krijgen. Kortom: word een ochtendmens. En ja, dat is echt een stuk makkelijker dan het lijkt. Je hebt er alleen even tijd voor nodig. "Je moet je aanpassen aan je nieuwe ritme," legt Dianne Augelli, medewerker van de Amerikaanse Academy of Slee Medicine uit. "Ons lichaam kan om met een verandering van ongeveer één uur. Dus als je normaal om middernacht gaat slapen en om 8 uur opstaat, zal je je niet uitgerust voelen wanneer je plots al om 21 uur gaat slapen en om 5 uur opstaat. Bovendien kan je jezelf ook niet dwingen om zo vroeg al in slaap te vallen."



Wat wél werkt? Verander je slaapritme met een halfuurtje per keer. Ga vanavond slapen om half 12 in plaats van 12 uur, en sta op om half 8. Dat doe je ongeveer een week. Vervolgens doe je alles nog een halfuurtje vroeger. Dat hou je vol tot je het gewenste tijdstip bereikt hebt. "Let ook op dat je in het weekend niet plots urenlang uitslaapt," waarschuwt Augelli nog. "Ons lichaam heeft geen flauw benul wat een weekend is. Zaterdagen en zondagen zijn een sociaal gegeven, geen biologisch, dus hou een variatie aan van maximum 2 uur rond het uur dat je normaal opstaat." Lees ook Het beste excuus om tot in de vroege uurtjes te feesten dit weekend: waarom dansen goed voor je brein is

