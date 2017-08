Het beste excuus om tot in de vroege uurtjes te feesten dit weekend: waarom dansen goed voor je brein is

Door: redactie

30/08/17 - 18u30 Bron: Elite Daily

© thinkstock.

Iedereen wil graag fris en monter oud worden en dan doe je er goed aan om gezond te eten en regelmatig te bewegen. Niet bepaald kernfysica, maar voor velen wel makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig hoef je niet per se uren per week te zwoegen in de fitness, af en toe een dansje 'placeren' doet blijkbaar ook wonderen voor je brein.

Om de stelling kracht bij te zetten dat dansen goed voor je brein is, vroeg het Duitse instituut voor neurodegeneratieve ziekten (zoals Alzheimer en Parkinson) en sportwetenschappen aan een groep vrijwilligers om wekelijks een dansklas te volgen. Na afloop werden hun hersenen onder de loep genomen via een MRI-scan. Het was eigenlijk meteen duidelijk dat een bepaalde choreografie uit je hoofd uitvoeren en zelfs gewoon meedansen op een nummer dat je kent, bepaalde verbindingen in de hersenen stimuleert.



En het is niet de eerste keer dat een onderzoek dansen en onze hersenen in die context verbindt. Volgens een studie gepubliceerd in The New England Journal of Medicine uit 2015 bleek ook al dat dansen goed voor je geheugen is en het ontwikkelen van dementie op latere leeftijd kan helpen voorkomen. Sport kan volumeverlies van de hippocampus omkeren, dit is het hersendeel dat het geheugen controleert. De hippocampus krimpt namelijk van nature door het verouderingsproces. Het gevolg? Een slecht geheugen en in sommige gevallen zelfs dementie.



Veel tegelijkertijd

Dansen houdt de hersenen ook jong en fris omdat je aan zoveel tegelijk moet denken tegelijkertijd. Zelf besef je dat waarschijnlijk niet meer, maar het kost je hersenen best wat moeite om op de beat mee te dansen, niet te struikelen, steeds andere danspassen te verzinnen, niet tegen anderen te botsen en zo kunnen we nog wel even verder gaan. Voel je dus vooral niet schuldig als je dit weekend tot in de vroege uurtjes op de dansvloer te vinden bent. Je doet je hersenen er alleen maar een plezier mee.