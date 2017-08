Michele (54) draagt na 12 jaar geen pruik meer: "Ik voel me bevrijd"

Michele Eeckhout

30/08/17

Michele Eeckhout © rv.

DIALOOG Michele Eeckhout uit Koksijde reageert op de Dialoogpagina van Het Laatste Nieuws op het nieuwe kapsalon van Isabelle Nijs. "Mijn pruik afzetten was net bevrijdend."

Isabelle Nijs, de ex van Sven Nys, richt zich in haar nieuwe kapsalon Hairhospitality ook tot klanten met haarproblemen. "Ze belanden in een sociaal isolement. Na een behandeling, met extentions of een pruik op maat, durven ze eindelijk opnieuw buiten te komen", vertelde Isabelle in de krant van 25 augustus.

© rv. Ik kan niet anders dan daarop reageren. Ik voel me net bevrijd sinds ik me zonder pruik durf te tonen. Ik krijg daar trouwens heel positieve reacties op. Ik ben nu 54, en heb die pruik 12 jaar gedragen. Ik had een mooi kapseltje, echt. Het was een goede oplossing. Als veertiger had ik het kapsel van een 'oud peeke'. Al jaren droeg ik altijd een sjaal. Ik kreeg al problemen met niet-kanker gerelateerde haaruitval of alopecia toen ik nog een kind van 12 was.



In mijn puberteit werd ik er depressief en opstandig door. Je loopt van de ene dermatoloog naar de andere. Bij elke nieuwe kuur ben je voor zes maand vertrokken. Weer eventjes hoop. Tot je voor de spiegel staat en weer een kale plek ontdekt. Op een bepaald moment was het voor mij beter om een pruik op te zetten. Maar sinds anderhalf jaar ben ik weer single. Af en toe ga ik eens op date. En dan moest ik elke keer opnieuw vertellen dat ik een pruik draag. Telkens kwam dan de opmerking: 'Maar kaal kan toch ook mooi zijn.'