Personal trainer van Daenerys verklapt: "Dit is het geheim voor een fit lichaam"

29/08/17

29/08/17 - 15u34

© Rv.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat is het credo waar personal trainer van de sterren, James Duigan, bij zweert. Zo zorgt hij er onder andere voor dat actrice Emilia Clarke in vorm blijft, want om draken te temmen, zit je best strak in het pak.

Wees kritisch "Het enige dat werkt is balans," vertelt hij. "Wanneer je begint met je eten te wegen, calorieën te tellen of jezelf te straffen omdat je op restaurant een dessertje bestelde, heb je al verloren. De lokroep van wat je probeert te weerstaan wordt immers alleen maar erger. In plaats van ertegen te vechten: laat het zo. Van af en toe een kleine zonde gaat niemand dood."



Wel raadt hij aan om kritisch te zijn als het op voeding aankomt. "Stel alles in vraag. Het is niet omdat er op het etiket staat dat iets glutenvrij is, dat het ook automatisch gezond is. Wie weet zit het wel boordevol suiker, zout of andere stoffen. Daar moet je je echt bewust van zijn. Hetzelfde geldt voor producten die zogezegd bijna geen vet bevatten. Vaak zijn dat net regelrechte suikerbommen."