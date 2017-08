SOS 1 september: zo krijg je je kind weer op tijd in bed voor het nieuwe schooljaar

Door: SV

28/08/17 - 18u00

© thinkstock.

Terug naar school en ... terug op tijd naar bed. Nu we binnenkort weer vroeg moeten opstaan en de kleintjes uitgerust op de schoolbanken moeten plaatsnemen, is het weer tijd om iets vroeger te gaan slapen. Maar hoe pak je dat aan?

Hou vast aan routine Dwing je kroost niet plots op 31 augustus om vroeg te gaan slapen. Het is beter om hen al een paar dagen voordien te laten wennen aan het nieuwe ritme, raadt Geert Doorlag, slaapexpert en -onderzoeker bij bedden- en matrassenmerk Auping aan.



"Plan niet te veel activiteiten, zodat het rustiger is voor je kind. Start het slaapritueel met een cooling-downperiode. We hebben immers minimaal een uur nodig om in slaapstand te geraken. Rust inbouwen is dus erg belangrijk. Eindig deze cooling-down met een vast patroon, bijvoorbeeld tandenpoetsen, pyjama aantrekken, kort voorlezen en naar bed."



"Regelmaat is hierbij het belangrijkste: het lichaam heeft er baat bij dat hetzelfde ritme iedere dag wordt aangehouden. Gaat het kind normaal gesproken rond acht uur 's avonds naar bed, dan wees je daar best consequent in. Wijk daar dan ook niet van af - zelfs niet voor één keertje. Op lange termijn geeft dat rust en zorg je ervoor dat het kind doorslaapt."

Zet je eigen wekker Kinderen worden vaak rond een vast tijdstip wakker en willen daarna niet meer verder slapen. Al betekent dat niet dat je je daar zomaar bij moet neerleggen. Neem de controle over dit ontwaaktijdstip weer over door jouw wekker nét iets voor dit tijdstip te zetten en je kind te wekken. Zo wordt het niet uit zichzelf wakker en leren ze om steeds iets langer door te slapen. Het is een proces van lange adem, maar uiteindelijk bepaal je als ouder op deze manier wanneer het kind wakker wordt.



Bovendien krijg je zo zelf ook voldoende nachtrust, en dat is ook niet onbelangrijk, weet Geert Doorlag: "Wees je er bewust van hoe belangrijk slaap is. Niet alleen voor je kind, maar ook voor jezelf. Want naast de zorg die je je kind geeft, moet je ook naar je eigen lichaam luisteren en voldoende rust inbouwen. Zo word je in plaats van een goede ouder met slaaptekort een nóg betere ouder met voldoende slaap!"

Schrap televisie en computer Dat blauw licht nefast is voor onze nachtrust moeten we je ongetwijfeld niet meer vertellen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor je kroost. Technologie is vaak de reden waarom kinderen 's ochtends moe aan hun dag beginnen. Zorg er daarom voor dat ze 60 minuten voor het slapengaan de gadgets wegleggen en dat hun kamer klaar (en technologievrij) is. Maak het er helemaal donker, koel en rustig.