Terug naar de (sport)school: 9x fitte inspiratie voor jouw sportieve voornemens

28/08/17 - 15u30

© thinkstock.

Kinderen laden hun schooltas weer in tegen vrijdag, jij kan jezelf voornemen om tegelijkertijd die verstofte sporttas nog eens vol te laden voor het nieuwe schooljaar. Van plan om opnieuw wat meer te bewegen na een lange zomerpauze? Wij laten de sportkriebels al opborrelen door te inspireren met negen leuke sporten om eens uit te proberen.

Trampolinespringen bij de U-Bound les © Instagram @laufromparis. Zin in een vrolijke uurtje dat je al springend en hupsend billen à la Beyoncé oplevert? Dan is U-Bound (ook wel: Bounce Workout) iets voor jou, een work-out waarbij oefeningen worden uitgevoerd met behulp van een minitrampoline waar je op springt. Fervente touwtjesspringers weten dat springen de perfecte beweging is om niet alleen snel conditie op te bouwen, maar ook stevige bilspieren te kweken. En daarbij worden al eens wat liters zweet vergoten, want vanzelf gaat dat natuurlijk niet. Hoe zo'n lesje eruit ziet lees je hier.



Interesse? Je kan U-Bound onder andere volgen bij de vestigingen van Jims Fitness, bij Yoga Factory in Antwerpen, de vestigingen van Lifestyle fitness en bij Stadium in Gent en Brussel.

Start to ... walk © Lannoo. Dat je liters zweet moet vergieten en brandende spierpijn moet ervaren na een sportsessie, is een misverstand. Bang van blessures, heel lang niet gesport of gewoon geen fan van jezelf fanatiek in het zweet werken? Dan vormt wandelen een perfecte oplossing om laagdrempelig en tegen een verwaarloosbaar prijskaartje jezelf weer in beweging te brengen. Spaar jezelf de kost van een fitnessabonnement uit en tik voor 19,99 euro Wandel je fit van Bart Ackaert op de kop. Daarin vind je allerlei tips om te beginnen met wandelen, wandelschema's, voedingstips en weetjes over sport en gezondheid terug. Wij zijn zelf alvast fan.







7 minuten work-out © rv. Ben jij van mening dat sporten vooral veel kostbare tijd in beslag neemt en vind je maar geen vrije momenten om een sportsessie in te plannen, dan is de 7 minuten work-out iets voor jou. Met behulp van een app die je 12 intensieve oefeningen laat doen op 7 minuten, kan je op korte tijd een conditie en wat spierkracht opbouwen, zo konden we zelf al ondervinden.

Fit op zeven minuten trainen per dag klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het is volgens fitnessxepert Yves Devos toch efficiënt. Deze work-out is echter minder geschikt voor mensen die snel last hebben van blessures, omdat je door dagelijks gebruik bepaalde gewrichten kan overbelasten.



Je vindt verschillende zeven minuten work-out apps terug voor iOS en Android. Wij gebruikten voor onze test deze.

Padel, een mix tussen squash en tennis © Joke Couvreur. Eerder fan van teamsporten? Dan zullen tennisliefhebbers zich helemaal kunnen uitleven met padel, een sporthype die komt overgewaaid uit Zuid-Amerika. De sport houdt het midden tussen squash en tennis, en je speelt het op een tennisveld met gedeeltelijk glazen wanden. Je staat met z'n vieren op het speelterrein - twee per ploeg - en speelt met een speciaal soort padelracket en tennisballen. Het verschil met tennis? Raakt de bal eerst de glazen wand voor hij de grond raakt, dan mag je er daarna nog een stevig mep op geven richting de overkant.



Padel maakt nog niet zo lang zijn opmars in België, maar je kan het al spelen op verschillende plekken. Op de website van Padel België vind je verschillende clubs terug waar je de sport kan beoefenen.

Stampen en meppen in de boksles © thinkstock. Jezelf helemaal afreageren terwijl je ondertussen je hele lichaam traint? Dat is het leuke aan een lesje (kick)boksen, zo legden we hier al uit. Een boksles heeft niets met agressiviteit te maken, maar is vooral een goede manier om conditie en tegelijkertijd kracht op te bouwen. Een les start met een pittige opwarming waarin gesprongen, gelopen en gehuppeld wordt, waarna ook de buik-, arm- en beenspieren stevig onder handen worden genomen. Aan het einde van een training volgen 'sparsessies', korte wedstrijdjes met een bokspartner.



Bokslessen kan je volgen in verschillende sportcentra of specifieke boksclubs in België. Op de website van Belgian Kickboxing, Muaythai & MMA Organisation vind je een overzicht.

Calorieën verbranden met Afterburn © rv. Mag er stevig gezweet worden en wil je vooral zoveel mogelijk calorieën verbranden? Dan is afterburn iets voor jou, een groepsles waarbij getraind wordt op basis van je hartslag. Door in verschillende hartslagzones cardio en spieroefeningen af te wisselen, verbruik je zoveel mogelijk calorieën. Ook na de les blijft dat metabolisme nog goed opgekrikt, wat ook wel het afterburn-effect wordt genoemd. De keerzijde van dit goede nieuws? Een afterburn-les is pittig, en doordat jouw hartslag op grote schermen in het sportlokaal worden geprojecteerd, kan je niet alsof doen dat alles prima gaat terwijl je inwendig aan het sterven bent. Een aanrader voor wie graag stevig zweet tijdens het trainen en geen last heeft van blessures. Hoe zo'n les eruit ziet lees je hier.



Afterburn wordt voorlopig alleen aangeboden bij Escape Fitness in Gent. De club hoopt in de toekomst uit te breiden naar andere steden.

Goedkoop en toegankelijk: joggen © Joost De Bock. Soms moet je het allemaal niet te ver gaan zoeken. Wie niet graag vasthangt aan uren van groepslessen en vooral de benen even wil strekken als het uitkomt, blijft joggen een ideale sport. Nog wat tips nodig voor je die loopschoenen aantrekt? Onder meer tips bij de keuze van een goede loopschoen, een degelijke sportbeha en de nodige peptalk gaven we hier al. Succes!

De Barre work-out © thinkstock. Wie droomde er als klein meisje niet van om een ballerina te zijn? Goed nieuws: dat kan nog steeds, en je verbruikt er ook nog eens heel wat calorieën mee. Al gaat dat natuurlijk niet vanzelf. Bij een Barre work-out combineer je oefeningen uit ballet, pilates en yoga, vaak op een stevig tempo zodat je ook aan High Intensity Training doet. Er zal dus gezweet worden, maar wel op een elegante manier. Hier lees je ons verslag van zo'n proefles.



Je kan een Barre work-out onder meer volgen bij Yogafactory in Antwerpen, bij Fit My Body in Gent en Brussels Pilates in Brussel.