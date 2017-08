Op welke dag van de week ga je best op de weegschaal staan?

Door: ND

De weegschaal, we hebben er doorgaans een haat-liefdeverhouding mee. Op sommige dagen zijn we tevreden met wat het cijfer op het display zegt, andere dagen kijken we er liefst zo ver mogelijk van weg. Gewicht fluctueert dan ook voortdurend, onder invloed van onder meer hormonen en hoeveel vocht je ophoudt. Today vroeg aan experts wanneer je jezelf het beste weegt voor het meest accurate resultaat.

Wie op zijn gewicht let, kan een wekelijks intiem momentje met de weegschaal niet vermijden. Steeds weer spannend, want de ene dag kan dat cijfer al eens voor een groter ochtendhumeur zorgen dan de andere dag. Wegen doe je best 's ochtends, voor het ontbijt, maar is er ook een bepaalde weekdag waarop je het meest geloofwaardige resultaat behaalt?



Het midden van de week

Volgens Brian Wansink, directeur van het Food and Brand Lab van de universiteit van Cornell, is dat woensdag. In het weekend laten we de teugels net iets vaker los, wat invloed kan hebben op ons gewicht. Volgens zijn onderzoek gaan mensen het vaakst op de weegschaal staan op zondagavond, en het minst vaak op vrijdagochtend. Volgens Wansink schuiven we dat weegmoment beter op naar het midden van de week, namelijk woensdag, voor het meest precieze resultaat. De uitspattingen van het weekend zijn verwerkt en we zijn opnieuw in onze dagelijkse routine tegen woensdag. Lees ook Jessica viel bijna 100 kilogram af: "Ik word nog harder gepest dan vroeger"

