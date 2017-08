"Geen frietjes, wel pannenkoeken": dit eten de Rode Duivels in aanloop naar een match

© Reuters.

Volgende week mag ons nationaal voetbalteam nog eens alles uit de kast halen bij de eerste kwalificatiematch voor het WK. Tijd om die gespierde benen in te smeren, de uurtjes training op te krikken en van gezonde voeding een prioriteit te maken. Wat staat er zoal op het menu van een Rode Duivel met een belangrijke match in het vooruitzicht? We vroegen het aan Bartel Dewulf, de vaste chef-kok van ons nationaal team.

Chef-kok Bartel Dewulf aan het Rode Duivels-buffet © rca. Het saaiste menu is dat op de wedstrijddag zelf. Dat bestaat voornamelijk uit heel veel pasta. chef-kok Bartel Dewulf Wat schaft de pot vanavond? Als pakweg Dries Mertens zich die vraag stelt in de aanloop naar een Rode Duivels-wedstrijd, dan wendt hij zich tot Bartel Dewulf. De oprichter van Belgocatering roert sinds vorig jaar in de kookpotten van ons nationaal elftal, en zorgt er zo mee voor dat onze spelers over genoeg energie beschikken om die bal in dat net te mikken.



Drie types menu's

"Ik stel samen met mijn assistent-chef Frédéric de menu's samen, in overleg met voedingsdeskundigen." legt Bartel uit. "We hebben drie types menu's, afhankelijk van de lichamelijke behoeften van de spelers. Eerst en vooral is er het menu op de wedstrijddag zelf. Dat is het saaiste menu, waarin de spelers veel koolhydraten en suiker moeten eten, en weinig vet. Concreet betekent dat: heel veel pasta en weinig rauwe groenten, want die verteren moeilijker. Soms komt daar hoogstens een stukje kip of vette vis bij, maar zeker niks anders van vlees. Het tweede type menu is één dag voor de wedstrijd. Ook dan worden de koolhydraten al opgevoerd en is rood vlees uit den boze, terwijl gevogelte of een stukje kalfsvlees wel kan. Twee dagen voor de match of na de wedstrijd is het menu uitgebreider: dan mag er al eens een varkenshaasje of rundsvlees op het menu staan."

De Duivels krijgen veel verse groenten en fruit, afkomstig van lokale bioboeren. © photo news. Standaard op het dessertenbuffet: veel fruit © rca. Niet à la carte

Durven professionele stervoetballers wel eens een aanvraag indien voor hun favoriet gerechtje bij de kok? "We werken altijd met een buffet, niet à la carte volgens waar de spelers zin in hebben," ontkracht Bartel die sterallures. "Het voordeel van zo'n buffet is dat de Duivels zelf naar eigen behoefte kunnen kiezen wat ze opscheppen. Het koude buffet bestaat uit veel verse groenten, af en toe voorgemaakte salades, vette vis zoals zalm, tonijn en paling, avocado, kazen zoals verse mozzarella, ham, ... Aan het warme buffet vind je verse witte en volkoren pasta, quinoa, rijst, tomaten- en andere lichte sauzen en daarnaast vis en vlees of gevogelte. Er zijn ook altijd vier soorten versgemaakt brood. Qua dessert staat er doorgaans veel fruit en yoghurt op tafel, en af en toe eens een noten- of appeltaartje."

Een smakelijke plofkip Maar vooraleer er opgeschept kan worden, eerst naar de basis van al die smakelijke maaltijden: de ingrediënten. Chef-kok Bartel: "De nadruk van onze menu's ligt altijd op gezonde voeding, maar het belangrijkste daarbij is voor mij het product. Natuurlijk is een bereiding ook essentieel, maar die zegt niets over de voedzaamheid van een maaltijd. Je kan een goedkope kip die vol water en hormonen zit heerlijk klaarmaken, maar dat wil nog niet zeggen dat je de gezonde voedingsstoffen binnen hebt. Hoe beter je product, hoe beter de gezondheid van wie het eet." Het koude buffet bestaat uit veel verse groenten, mager vlees en kazen. Hier: quinoasalade met pompoen, feta en yoghurtdressing © rca.

Van elk stuk vlees dat we klaarmaken, weten we waar het vandaan komt en hoe die dieren zijn opgegroeid. chef-kok Bartel Dewulf Om de gezondheid van ons Belgisch elftal te garanderen, kiest de chef-kok daarom bewust voor lokale, organische producten. "We streven naar zoveel mogelijk Belgische, biologische producten, zonder hormonen, pesticiden, groeimiddelen of andere ongezonde toevoegingen. Van elk stuk vlees dat we klaarmaken, weten we waar het vandaan komt en hoe die dieren zijn opgegroeid. Zelfs onze scampi's en gamba's halen we uit een Belgische kwekerij in Ternat, de enige in ons land die dat doet. Geen diepgevroren vis uit Maleisië vol antibiotica op het bord van ons spelers dus. De keuze van onze groenten stemmen we af op het aanbod van enkele lokale bioboeren. We bellen een tijdje op voorhand met de vraag wat zij binnenkort beschikbaar hebben, en op basis daarvan maken we onze menu."

Geen frietjes, wel pannenkoeken Voor de match staan wel eens pannenkoeken met suiker op het menu, omdat die veel koolhydraten en suikers leveren. chef-kok Bartel Dewulf Mosselen met frietjes om een Belgische overwinning te vieren? Niet aan de Rode Duivels-tafel. "Frituren en andere ongezonde baktechnieken zijn uit den boze, we gaan eerder voor klassieke gezonde methoden zoals grillen of stomen. Vette producten zoals boter en room mijden we, en worden vervangen door olijfolie, soja- of kokosroom. De juiste kruiden gebruiken is dan essentieel om veel smaak aan je gerechten te geven. Heel af en toe wordt er wel eens gezondigd met een verwennerijtje, maar altijd in samenspraak met de coach of voedingsdeskundige. Dan mag er wel eens een filet pur of een potje mosselen op het menu staan. Maar dan ook niet met roquefort en room natuurlijk, eerder een portie mosselen natuur met brood." Suiker kan dan wél weer iets vaker, omdat de spelers veel verbranden bij het sporten: "In overleg met de voedingsdeskundige staan voor de match wel eens pannenkoeken met suiker op het menu. Dat klinkt misschien ongezond, maar die leveren veel koolhydraten en suiker. Ook chocomousse als dessert kan af en toe, op basis van sojaroom." Op het dessertenbuffet komt wel eens chocomousse op basis van sojaroom. © rca.