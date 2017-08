Gwyneth Paltrow opnieuw onder vuur voor misleidend gezondheidsadvies

Door: ND

25/08/17 - 11u12 Bron: Today

Geef je vagina een stoombad, koop een kristal om onvruchtbaarheid te behandelen of los psoriasis op met een zeepje van 22 euro: lifestylewebsite Goop van Gwyneth Paltrow bulkt van de bizarre en vooral bedenkelijke gezondheidsadviezen. Consumentenwaakhond TINA trekt daarom nu aan de alarmbel en dient een klacht in tegen de website.

"Vertrouwen is het belangrijkste"

"We hebben alles getest zodat jij het niet meer hoeft te doen," klinkt het nochtans in het introductietekstje op de website van Paltrow. "We zullen nooit iets aanbevelen dat we zelf niet leuk vinden of waarvan we denken dat het jouw tijd of geld niet waard is. Vertrouwen vinden we het allerbelangrijkste." Toch vindt Bonnie Patten van TINA dat Goop consumenten misleidt: "Vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen gaan wanhopig op zoek naar een behandeling, en Goop misbruikt die mensen op heel kwetsbare momenten in hun leven. Dat is gewoon niet acceptabel," argumenteert ze.