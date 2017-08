Obesitaspatiënte valt 115 kilo af en doet nu superfit mee aan triathlons

Tom Tates

22/08/17 - 13u28

As you all know I will be appearing tomorrow morning on the weekend today show I'm so excited and I need to say a HUGE HUGE thanks to the crew at @qantas for getting me there the cancellations of flights was looking like I wasn't going to make it out of Brisbane till tomorrow but the guys at @qantas managed to get me on a flight tonight thank you Qantas amazing effort #busseltonironman #bussoironman2017 #triatlon #triathlete #flight #weightlossjourney #weightlosstransformation #beforeandafter #amazing #ellesroadtobusso 412 Likes, 29 Comments - Elena Goodall (@elles_journey_to_good_health) on Instagram: "As you all know I will be appearing tomorrow morning on the weekend today show I'm so excited and..."

Australische media raken niet uitgepraat over de 29-jarige triathlon-atlete Elle Goodall die in een jaar tijd maar liefst 115 kilo afviel. In 2015 woog de voormalige obesitas-patiënte nog 184 kilo schoon aan de haak.