Steeds populairder: nog snel even fitnessen voor het werk

Door: ND

22/08/17 - 09u26 Bron: Mediahuis

© thinkstock.

De beste remedie tegen een ochtendlijke slaapkop? Een snelle sportsessie, nog voor je naar het werk vertrekt. Extra vroeg op de loopband kruipen wordt steeds populairder, een trend waar fitnessketen Jims op inspeelt door vanaf september al om zeven uur te openen. Ook Basic Fit heeft vestigingen die de hele dag en nacht doorlopend toegankelijk zijn, voor de extra vroege vogels.

Alvast in Antwerpen, Brussel en Gent kunnen klanten van Jims fitnesscentrum vanaf volgende week al om zeven uur de benen even strekken voor de werkdag. Een populaire gewoonte, want volgens Jims-oprichter Francis Ottevaere staat zo'n 15% van zijn Brussels cliënteel al om acht uur 's ochtends paraat voor een sportsessie, zo schrijft Het Nieuwsblad.



Ook budgetketen Basic Fit heeft maar liefst 136 vestigingen die vierentwintig uur op vierentwintig geopend blijven, voor sporters die op ontieglijk vroege uren voor de werkdagen al even willen bewegen. Een trend die in Amerika al langer bestaat, en steeds meer naar onze contreien zal overwaaien, aldus Ottevaere.



Nog een duwtje in de rug nodig om die wekker wat vroeger te zetten voor een sportsessie? Dan kunnen deze tips helpen. 's Ochtends gaan sporten zorgt voor een energieker en wakkerder gevoel doorheen de dag. Bovendien is de verleiding bij een avondlijke training groter om die op het laatste nippertje toch te skippen, als je eenmaal in je luie zetel bent beland. En nog meer goed nieuws: 's ochtends vroeg op een nuchtere maag aan een lage intensititeit gaan sporten kan helpen bij de vetverbranding. Al raadt Atleet Jeroen D'hoedt aan om toch eerst te ontbijten als je langer dan veertig minuten gaat sporten.