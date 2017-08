Buiten lopen of op de loopband: wat verbrandt het meeste calorieën?

Door:

Hardlopen is voor velen dé manier om die zomerkilootjes kwijt te raken. Het kost je niets (behalve wat moeite en een paar loopschoenen), en iedereen kan ermee beginnen. En wie loopt om wat af te vallen, is ongetwijfeld ook bezig met het aantal calorieën dat je verbrandt. Dan rijst de vraag: doe je dat nu beter op de loopband, of gewoon in het park?

Wie zowel af en toe buiten loopt, als in de sportschool op de loopband, die weet dat het binnen meestal een stuk vlotter lijkt te gaan. Maar betekent dat, dat we ook echt minder verbranden?



Ja dus. John Porcari, hoofd van het Clinical Exercise Physiology programma aan de universiteit van Wisconsin geeft uitsluitsel: "Wie buiten gaat hardlopen, verbrandt 3 tot 7 procent meer calorieën dan wie op een loopband staat. Op de loopband helpt de bewegende band je om vooruit te komen. Bovendien heb je ook geen last van weerstand door externe factoren, zoals de wind of een oneven wegdek."



Maar ook je snelheid speelt een rol. Wie aan een gezapig tempo jogt, verbrandt buiten 3 procent meer calorieën, terwijl mensen die aan een hogere snelheid door het park vlammen zo'n 7 procent meer calorieën verbruiken. Heb je meer weerstand, bijvoorbeeld door een sterke windvlaag of stevige helling, dan zal dat aantal nog meer de hoogte in gaan.