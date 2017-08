Bingewatchen vergroot risico op slechte nachtrust

SVG

15/08/17

Wie in één ruk meerdere afleveringen van een tv-serie bekijkt - een fenomeen dat omschreven wordt als 'bingewatchen' - loopt als gevolg van de mentale opwinding een groter risico op een slechte nachtrust. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek van de Leuven School for Mass Communication Research (KU Leuven).

Doctoraatsstudente Liese Exelmans bevroeg 423 jongeren tussen 18 en 25 jaar naar hun kijkgedrag en slaapkwaliteit. Tachtig procent doet regelmatig aan bingewatching. Meer dan 25 procent onder hen doet dat enkele keren per maand en één op de vijf zelfs meermaals per week. Een derde van de bingewatchters slaapt slechter dan leeftijdsgenoten die dat niet doen.



Het probleem ligt niet bij de slaapduur want het merendeel van de ondervraagden slaapt bijna acht uur per nacht. "Het is de kwaliteit van de nachtrust die beduidend slechter is. Wie regelmatig bingewatcht kan moeilijker de slaap vatten en wordt in een aantal gevallen zelfs geconfronteerd met slapeloosheid. Uit eerder onderzoek blijkt dat die verschijnselen niet voorkomen bij gewoon tv kijken", aldus Exelmans.