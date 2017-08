Salmonella in kippenbouten en kipbrochetten uit onder meer Carrefour en Lidl

Door: redactie

11/08/17

De voedselproducent Paas Foods roept kippenbouten en kipbrochetten terug omdat salmonella is vastgesteld. Het bedrijf vraagt om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar de winkel, waar het terugbetaald zal worden.

Bij een controle van Paas Foods werd salmonella vastgesteld in de producten onderbout paprika, bovenbout paprika, kip brochet en kip brochet paprika/ui. Het gaat specifiek om de producten met lotnummer 100722, die 12/08/2017 en 16/08/2017 als houdbaarheidsdatum hebben.



Koorts, krampen, diarree

De producten werden verkocht in de winkels Alma, Carrefour, Carrefour market, Horeca Totaal, Intermaché, Lidl en Geyskens Delikatesen.



De symptomen van een salmonellabesmetting zijn koorts, buikkrampen en diarree. Klanten die het product gegeten hebben en symptomen vertonen, wordt aangeraden om hun huisarts te raadplegen. Jonge kinderen, zwangere vrouwen, mensen met een verminderde weerstand en ouderen lopen een groter risico op besmetting.



De producent benadrukt wel dat het gezondheidsrisico enkel bestaat bij rauwe consumptie of onvoldoende verhitting. Als het kippenvlees volgens de instructie op het etiket wordt bereid, is het gezondheidsrisico uiterst klein.



Voor meer info kunnen klanten terecht op het nummer 089/77 99 83.