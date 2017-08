Studie bewijst: e-sigaret beter dan andere middelen om te stoppen met roken

Door: redactie

De elektronische sigaret als hulpmiddel in rookstopbegeleiding is minstens even effectief als andere middelen zoals rookstopmedicatie en nicotinevervangers. Dat concludeert Brent Boermans in de masterproef waarmee hij aan de KU Leuven promoveerde tot Master of Science in de psychologie. De vloeistof in een e-sigaret bevat een dosis nicotine die in het kader van de rookstopbegeleiding stelselmatig wordt afgebouwd.