Kiehl's lanceert populair product ten voordele van kinderen met autisme

Charlotte Dierckx

1/09/17 - 10u00

© Kiehl's.

Kiehl's Since 1851 is al 166 jaar actief in de huidverzorging en kondigt vandaag een samenwerking aan met Academy Award-winnaar Matthew McConaughey ten voordele van Autism Speaks. Het partnership omvat een initiatief rond sociaal bewustzijn, evenals de lancering van de Kiehl's x Matthew McConaughey Limited Edition Ultra Facial Cream, een van de bestverkochte producten van het bedrijf.

© Kiehl's. Autismespectrumstoornis is een ontwikkelingsaandoening en een wereldwijd probleem dat meer dan 1% van de wereldbevolking treft. Opmerkelijk is dat meer kinderen dan ooit de diagnose autismespectrumstoornis krijgen. Naar schatting 1 op de 68 kinderen in de Verenigde Staten. Door drie krachten te bundelen - Kiehl's, Autism Speaks en Matthew McConaughey - wil de campagne het bewustzijn rond autisme vergroten en zich inzetten om de toekomst van kinderen met deze aandoening te veranderen.



"Ik ben al rechtstreeks getuige geweest van de effecten van autisme, niet alleen op de kinderen, maar ook op hun gezinnen," vertelt McConaughey. "Ik ben vereerd te mogen samenwerken met Kiehl's en Autism Speaks om te helpen een vroegtijdige diagnose te stellen en deze ongelofelijke kinderen en gezinnen te ondersteunen. Zo maken we een wereld van verschil." Lees ook Borsten trekken zelf ten strijde tegen kanker

"Met een ziek kind ga je beter niet naar de huisarts"

Iedere dag een bad hairday? 7-jarig meisje heeft écht ontembaar haar