Na jarenlang de steun en toeverlaat te zijn van zijn zieke vrouw: vader van drie sterft aan ongeneeslijke kanker

5/08/17 - 16u58 Bron: irishmirror.ie

Een Ierse vader uit Dublin, Edward Stewart, is na een eindeloos gevecht tegen kanker gestorven naast zijn zieke vrouw. Zijn vrouw Karen vecht al jarenlang tegen kanker. Hij was haar steun en toeverlaat. Naast zijn vrouw laat Edward ook drie kinderen achter.

De vrouw van Edward Stewart is al een tijdje ziek. Bij haar werd al drie keer kanker vastgesteld. De laatste keer zeiden de dokters dat de ziekte niet meer te genezen was.



Het was nog maar begin 2017 toen Edward zich niet goed voelde. In eerste instantie dachten vrienden en familie dat het door de stress kwam en door de zorgen om de ziekte van de moeder van zijn drie kinderen.



Edward besloot toch maar een dokter te raadplegen. Daar kreeg hij het slechte nieuws te horen. In mei 2017 werd er pancreaskanker bij hem vastgesteld. Het leven van het jonge gezin was helemaal verwoest. Hij was de steun en toeverlaat van zijn vrouw tijdens haar jarenlange strijd tegen kanker.