Belgische test met preventieve behandeling aidsvirus succesvol

jv

1/08/17 - 08u50 Bron: Belga

© afp.

België heeft met succes een PrEP-middel tegen het aidsvirus getest. Het RIZIV betaalt risicogroepen de preventieve behandeling sinds 1 juni ook terug, wat van ons land een Europese pionier maakt in de strijd tegen HIV. Dat schrijft Le Soir.

© afp.

Belgische onderzoekers stelden de resultaten van de nog niet-gepubiceerde studie vorige week voor het eerst voor tijdens een conferentie in Parijs.



Seronegatieve personen met een verhoogd risico op besmetting namen Truvada, een preventief medicijn tegen retrovirussen. Tweehonderd vrijwilligers uit een risicogroep namen deel aan de test. Een op de vier meldde in de laatste drie maanden betrekkingen te hebben gehad met meer dan 15 partners, van wie niet altijd geweten was of ze al dan niet besmet waren.



Aan het einde van het experiment was geen van de 200 patiënten besmet. "Dit is een opmerkelijk resultaat", zegt Kristien Wouters van het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, die de studie leidde. "Dit is zelfs beter dan een vaccin, omdat het volledige bescherming biedt als de medicijnen goed worden ingenomen.



In Nederland werd bij een gelijkaardige studie een besmetting vastgesteld", aldus de onderzoekster.



België is na Frankrijk en Noorwegen nog maar het derde Europese land dat de preventieve behandeling voor risicogroepen terugbetaalt.