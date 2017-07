"Ga niet te snel over tot abortus": Test die syndroom van Down opspoort niet zo correct als gedacht

kv

video Onderzoekers van de Universiteit Gent waarschuwen jonge vrouwen om niet te snel abortus te plegen als ze een slechte NIP-test hebben. Dat is een bloedtest waaruit blijkt of hun kindje het syndroom van Down heeft. Uit nieuw onderzoek, dat VTM NIEUWS heeft kunnen inkijken, blijkt dat de NIPT bij jonge vrouwen vaak vals positief is. Want als een vrouw van 25 een slechte test heeft, is haar baby in een op de twee gevallen toch gezond.