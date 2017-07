Britse artsen: "Je mag vroeger stoppen met een antibioticakuur"

Door: redactie

video Een antibioticakuur moet in veel gevallen niet helemaal hoeft afgemaakt te worden, dat zeggen enkele Britse artsen in het vakblad 'British Medical Journal' op basis van een onderzoek. Maar niet iedereen is het daarmee eens, professor Herman Goossens van het UZ Antwerpen bijvoorbeeld. "Het is een verkeerd signaal om te zeggen dat patiënten zelf maar kunnen beslissen om hun antibioticakuur af te breken."

Patiënten moeten niet zelf voor arts spelen, maar altijd het advies van hun dokter volgen Professor Herman Goossens

Volgens professor Martin Llewelyn is het advies om iedere antibioticakuur volledig af te maken gebaseerd op het achterhaalde idee dat bij een onvolledige behandeling tijdens de kuur varianten van de ziekteverwekkende bacterie zouden kunnen ontstaan die resistentie opbouwen tegen antibiotica. Intussen is er steeds meer bewijs van het tegendeel: een korte kuur van drie tot vijf dagen volstaat in de meeste gevallen. "Het is waarschijnlijk beter om patiënten met antibiotica te laten stoppen wanneer ze zich beter voelen, dan hen te adviseren om de kuur af te maken", concluderen de experts uit hun onderzoek. Ze gaan hiermee overigens lijnrecht in tegen het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.



Problematische conclusies

"Met dit onderzoek op zich heb ik geen enkel probleem. De vaststellingen zijn niet zo nieuw", zegt prof. Herman Goossens hierover aan Belga. "Ik heb wel een probleem met de conclusies die eruit getrokken worden. Het is namelijk zeer gevaarlijk om de patiënt de boodschap te geven, dat hij mag stoppen met het innemen van de geneesmiddelen, als hij zich na een of twee dagen beter voelt. Het is niet omdat enkele symptomen minder uitgesproken zijn, dat de infectie zélf is bestreden. Integendeel, dit kan leiden tot allerhande complicaties."



"Ander schadelijk neveneffect is, dat de patiënten blijven zitten met restanten van gedeeltelijk gebruikte pillen, en dat ze dan later die middelen weer gaan slikken, als ze zich even niet goed voelen", meent Goossens. De Antwerpse professor geeft al sinds vele jaren een heel andere boodschap: "Rem het gebruik van antibiotica af. Schrijf ze niet zo snel voor."



"En daar wil ik nu aan toevoegen dat de patiënt te allen tijde het advies van de arts moet volgen. Het gaat niet op dat de patiënt zelf voor arts gaat spelen", besluit Goossens.