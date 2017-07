Deze schoonheidsoperatie is plots erg populair bij millenials

Door: ND

Een oprechte glimlach is altijd mooi, zou je denken, maar voor vele dames mag het nog net dat tikkeltje meer zijn. Sinds 2013 worden tot drie keer meer operaties uitgevoerd waarbij vrouwen schattige kuiltjes in de wangen krijgen bij het glimlachen, net zoals Miranda Kerr.

Je kan het geluk hebben geboren te worden met spontane kuiltjes in de wangen als je lacht. Harry Styles, Miranda Kerr en Ariana Grande behoren tot die categorie. Maar wie die niet bezit, laat de natuur blijkbaar graag een handje helpen: een operatie waarbij kuiltjes in de wangen worden gemaakt is de afgelopen jaren tot drie keer populairder geworden, volgens Amerikaanse cijfers.



"De reden waarom sommigen die kuiltjes hebben en anderen niet, is omdat ze geboren zijn met een strakke verbinding tussen de gezichtsspieren en de huid, terwijl anderen niet zo'n anatomie hebben," legt plastisch chirurg Darren Smith uit New York uit aan Allure. Op een klein halfuurtje kan je zo'n kuiltjes laten maken, door de wangspier in je mond aan je onderste huidlaag vast te laten maken. Zo'n operatie is tijdelijk, want na een à twee maanden verdwijnen de kuiltjes weer, aldus Smith. Prijskaartje? Ergens tussen de 800 en 2500 dollar.



De operatie is niet nieuw, maar is wel aan een opmars bezig. Enkele jaren geleden al waarschuwden Britse specialisten voor deze verontrustende trend, toen bestempeld als "designer kuiltjes." De gevolgen voor de huid bij het ouder worden zijn niet gekend, klonk het toen.