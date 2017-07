"Het zijn niet alleen vrouwen die maandstonden krijgen"

Door: ESA

23/07/17 - 18u19 Bron: The Huffington Post

Kunstenaar Cass Clemmer maakte een indrukwekkende foto om mensen eraan te herinneren dat niet alleen vrouwen maandstonden krijgen. Er zijn bijvoorbeeld ook transgendermannen die maandstonden krijgen. Dat schrijft The Huffington Post.

Cass Clemmer is transgender. Cass wil niet met zij en haar of hij en hem worden aangesproken, maar die en hun, genderneutraal dus. Bij de foto hoort een Engelstalig gedicht, over hoe maandstonden voor hun traumatisch is. Elke keer dat die hun maandstonden heeft, voelt het voor hen aan dat hun lichaam hen verraadt. "Niet iedereen die menstrueert is een vrouw, en niet alle vrouwen menstrueren", aldus Cass.



"Veel mensen hebben er nooit over nagedacht hoe het is om je maandstonden te krijgen terwijl je je niet als vrouw identificeert", legt de kunstenaar uit aan Huffington Post. Die heeft de foto gemaakt om de idee te veranderen dat maandstonden automatisch aan vrouwen en vrouwelijkheid linkt. "De favoriete reacties die ik op mijn gedicht heb gekregen is van andere transgenders en niet-binaire mensen die me schreven om te zeggen dat ze zich minder alleen voelen in de wereld dankzij mijn gedicht.



Volgens Huffington Post maakte de kunstenaar ook een tekenboek over 'De avonturen van Toni De Tampon: Een Maandstonden Kleurboek' ( The Adventures of Toni the Tampon: A Period Coloring Book) om maandstonden te introduceren aan kinderen van alle genders.