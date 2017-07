Doping wordt gewoon: jongeren en amateursporters zitten steeds vaker aan de gevaarlijke anabolen

Door: redactie

Steeds meer amateursporters grijpen naar anabolen, schrijft De Morgen vandaag. "We hebben een lichaamscultuur waarin iedereen een sixpack wil. En dat het liefst voordat Tomorrowland begint", zegt Peter Van Eenoo, dopingexpert van de UGent. Hij noemt de trend "een gevaar voor de volksgezondheid".

Een lichaam dat er sportief uitziet, is belangrijker dan een lichaam dat echt sportief ís. Intussen gaat iemands gezondheid naar de knoppen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant Dopingexpert Peter Van Eenoo "De sociale druk op jonge (en wat oudere) mensen neemt toe. Meer en meer moet gestreefd worden naar een torso à la David van Michelangelo en het liefst nog wat gespierder", stelt Hans Cooman, hoofdgeneesheer bij het Vlaams antidopingagentschap NADO.



Controles in fitnesscentra

Het antidopingagentschap telde 27 gevallen van anabolengebruikers in de fitness in het eerste kwartaal van 2017. Het agentschap voert controles uit bij fitnesscentra waarvan de politie meldt dat sommige sporters er mogelijk anabolen gebruiken. "Doorgaans gebruikt 20 tot 30 procent van de sporters de middelen. Doordat de controles worden gedaan in 'verdachte' fitnesscentra, ligt het aantal wel hoger dan gemiddeld", weet Cooman.



Ook dopingexpert Peter Van Eenoo ziet een grote populariteit van anabolen onder sporters in de fitnesszaal of krachttraining. "Iedereen wil tegenwoordig een afgetraind lijf. Een lichaam dat er sportief uitziet, is belangrijker dan een lichaam dat echt sportief ís. Intussen gaat iemands gezondheid naar de knoppen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant", zegt Van Eenoo.



Volgens de experts vertroebelen onrealistische reclame- en mediabeelden van gespierde modellen de manier waarop jongeren naar hun lichaam kijken. "Heel wat jongeren spiegelen zich daaraan. Om ook zo gespierd te worden, beginnen ze met extra voedingssupplementen en zetten dan de stap richting anabolen", aldus Cooman. Lees ook Bodybuilder (19) sterft nadat zijn hart was opgezwollen tot tweemaal de normale grootte

Leverkanker, agressie, erectieproblemen Hoewel de spierversterkers op de dopinglijst van verboden producten staan, blijkt het gemakkelijk om aan de middelen te komen. "Door het internet is het dweilen met de kraan open", betreurt Van Eenoo. Een simpele zoekopdracht laat zien dat zelfs de onervaren onlinesurfer een bestelling kan plaatsen, om een paar dagen later zijn doosje pillen op zijn deurmat te vinden.



Volgens Van Eenoo zit daar het tweeledige probleem van de anabolenindustrie. De illegaliteit van de middelen zorgt ervoor dat er geen kwaliteitslabel is. Het kan dus zijn dat de pillen een veel sterkere dosering bevatten dan aangegeven op de verpakking, of dat het niet de bestelde pillen zijn. "Zeker bij langdurig gebruik lopen mensen risico op chronische problemen of leverkanker."



Hoewel zo'n afgetraind lichaam misschien veel likes oplevert op Instagram, kunnen de gezondheidsgevolgen van anabolen dus groot zijn. Een recente Deense studie onderzocht de gevolgen bij verschillende groepen sporters, die wel of niet anabolen gebruiken. De onderzoekers stelden onder meer vast dat het testosterongehalte tijdens het gebruik van anabolen stijgt, wat kan leiden tot agressief gedrag. Ook zouden gebruikers regelmatig klachten hebben over depressie, een verminderd libido en erectieproblemen.