Gwyneth Paltrow geeft weer een bizarre tip (en NASA kan er niet om lachen)

© Reporters / XPosure.

Als we bedenkelijke tips willen zien, dan surfen we altijd even naar Goop, de lifestylewebsite van Gwyneth Paltrow. Van jadestenen voor je vagina tot een seksclubbezoekje als kerstcadeau: de actrice geeft het meest bizarre advies. Maar met haar laatste tip ging ze misschien een stap te ver, want zelfs NASA moeide zich met de zaak.

Het advies van Gwyneth moet je altijd met een flinke korrel (zeg maar kilo) zout nemen. Je beha's verbranden om over je ex heen te raken vinden wij niet zo'n snugger idee - verbrand liever zíjn spullen - en we betwijfelen ook sterk dat je depressies kan genezen door blootvoets rond te lopen. Haar laatste tip klinkt al even bedenkelijk: ze raadt stickers van Body Vibes aan om genezing te promoten.



De stickers in kwestie zien eruit alsof ze ontworpen werden door een kleuterschool, en ze beloven de meest vreemde dingen. "De draagbare stickers brengen de energiefrequentie van ons lichaam opnieuw in balans", staat er te lezen op Goop. "Het concept: het menselijke lichaam werkt aan een bepaalde ideale energiefrequentie, maar de stress en angst van het dagelijkse leven verstoort die. Zo raken onze energiereserves leeg en verzwakt ons imuunsysteem." Lees ook De organische crèmes van Gwyneth Paltrow zijn dan toch niet zo organisch

Gwyneth Paltrow wil dat je je beha verbrandt (om deze hilarische reden)

Gwyneth Paltrow geeft ons tips voor anale seks

Gwyneth Paltrow weer gespot op Met Gala na negatieve uitlatingen © Body Vibes.