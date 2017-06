Stress op het werk doet je thuis ongezond eten

Redactie

23/06/17 - 23u45 Bron: IPS

© thinkstock.

Wetenschap Stress op het werk breng je mee naar huis, ook naar de tafel thuis. Door de stress ga je 's avonds minder gezond eten. Maar een goede nachtrust biedt soelaas.

"We hebben vastgesteld dat werknemers die een stressvolle werkdag achter de rug hebben, vaak hun negatieve gevoelens van het werk naar de avondmaaltijd brengen", zegt Daisy Chang, professor psychologie aan Michigan State University in het Journal of Applied Psychology. "Ze eten meer dan gewoonlijk en kiezen voor junkfood in plaats van voor gezond eten."



Hoe dat komt? "Ten eerste, wordt eten soms gebruikt om iemands negatieve stemming te verlichten en te reguleren", legt coauteur Yihao Liu van de University of Illinois uit. "Mensen vermijden instinctief negatieve gevoelens en staan meer open voor gevoelens van verlangen. Ten tweede, kan ongezond eten ook een gevolg zijn van verminderde zelfbeheersing. Wanneer mensen gestresseerd zijn van het werk, slagen ze er minder goed in hun gedachten en gedragingen effectief af te stemmen op hun persoonlijke doelstellingen en sociale normen."