Tachtig procent van de artsen wordt tijdens carrière slachtoffer van geweld en agressie door patiënt

Door: redactie

21/06/17 - 16u43 Bron: Belga

© thinkstock.

Liefst 84,4 procent van de artsen is tijdens zijn of haar carrière ooit het slachtoffer geweest van geweld of agressie door de patiënt. Onder hen zijn vooral vrouwen. Dat blijkt uit een ondervraging bij 3.726 artsen die masterstudent Lennart De Jager van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) voerde voor zijn thesis.

Het doel van het onderzoek is om voor België actuele informatie te bekomen over de verschillende vormen van agressie en geweld tegen artsen. Met de gegevens kunnen experten proberen om profielen van daders op te stellen en gevaarlijke locaties en oorzaken van geweld opsporen.



Van de getroffen artsen zijn de vrouwelijke dokters het vaakst slachtoffer: 86,8 procent tegenover 82,1 bij de mannen. Binnen die geweldpleging komt verbaal geweld het meest voor (77,2 %), gevolgd door psychisch geweld (41,7 %), fysiek geweld (24,2 %) en seksueel geweld (10,1 %). Vooral psychisch geweld zoals chantage, evenals seksueel geweld komt vaker voor bij vrouwen. Fysiek geweld komt dan weer het meest voor bij mannen. De artsen met een hoofdactiviteit buiten het ziekenhuis kwamen iets vaker in aanraking met geweld (85,4 %) dan artsen met hoofdactiviteit binnen het ziekenhuis (83,0 %). De spoedafdeling en de psychiatrische instellingen zijn volgens Lennart De Jager de gevaarlijkste plekken om geconfronteerd te worden met agressie en geweld.



Het voorbije jaar was nog altijd 36,8 procent van de ondervraagde artsen slachtoffer van agressie of geweld binnen de arts-patiëntrelatie. Ook hier was verbaal geweld de meeste voorkomende vorm, voor psychisch geweld, fysiek geweld en seksueel geweld.