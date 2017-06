"Urine-incontinentie is niet normaal bij het verouderen of na de bevalling"

Door: redactie

In België heeft meer dan 10% van de thuiswonende bevolking ouder dan 30 jaar last van urine-incontinentie. Toch bestaan er nog veel misverstanden rond urineverlies. Zo denken veel mensen onterecht dat het normaal is als je ouder wordt, of als je net bevallen bent. Dat blijkt uit de eerste Belgische studie rond het onderwerp van LM Oost-Vlaanderen, in samenwerking met UZ Gent.

Bij 2.085 deelnemers aan de enquête - met en zonder incontinentie - werd gepeild naar de kennis en attitudes over urineverlies. Liefst 79% vindt het moeilijk en gênant om over urine-incontinentie te praten. Een op de twee denkt foutief dat urine-incontinentie normaal is bij verouderen. "Urine-incontinentie hoort niet bij het normale verouderingsproces", verduidelijkt prof. dr. Everaert.



Een andere misvatting is dat urine-incontinentie ook gangbaar zou zijn na een bevalling. Vier op de tien respondenten van de bevraging geloven dat. "Maar dat idee klopt helemaal niet. Tijdens de zwangerschap en de bevalling zijn er veranderingen ter hoogte van de bekkenbodem. En bij beschadiging van die structuren kan incontinentie ontstaan. Toch is het niet normaal. Ter preventie en als eerstelijnsbehandeling wordt daarom bekkenbodemkine wel sterk aangeraden bij pas bevallen vrouwen." Lees ook 1 op de 10 rusthuisbewoners besmet met superbacterie

Medicatie als oplossing Reclame voor incontinentiemateriaal wekt de indruk dat urineverlies bij het leven hoort. Maar is dat wel zo normaal? 36% denkt dat de eerste tekenen van ongewild urineverlies kunnen worden genegeerd. Uit het onderzoek blijkt bovendien dat een belangrijk deel van de respondenten (43%) niet weet dat er medicatie bestaat voor bepaalde vormen van urine-incontinentie. "Er bestaat meer dan alleen opvangmateriaal. Met de juiste hulp kunnen we de zorg voor veel mensen verlichten", benadrukt de professor.