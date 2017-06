Rens Kroes: "Ik heb ook last van cellulite, maar dat hoort er nu eenmaal bij"

Door: Birte Govarts

Na 'Powerfood', 'Powerfood, van Friesland naar New York' en 'On the go' komt Rens Kroes met 'The Party Edition', een boek met recepten voor verjaardagen, feestjes en etentjes met familie en vrienden. De ideale gelegenheid om bij te praten met de nuchtere Nederlandse!

- Populaire Nederlandse foodblogster,



- Ja hoor, zus van Doutzen Kroes



- 298.000 Instagramvolgers



- Werkte voorheen als hulpverlener in een obesitaskliniek (2012) en had eigen praktijk als voedingscoach (2012-2014)



- Populaire Nederlandse foodblogster,



- Ja hoor, zus van Doutzen Kroes



- 298.000 Instagramvolgers



- Werkte voorheen als hulpverlener in een obesitaskliniek (2012) en had eigen praktijk als voedingscoach (2012-2014)



- Auteur van 4 succesvolle kookboeken: 'Powerfood' (2014), 'Powerfood II: Van Friesland naar New York' (2015), 'On The Go' (2016), 'The Party Edition' (2017)

© Spectrum. Hoe kwam je op het idee voor 'The Party Edition'?

"De vraag kwam van mijn volgers, bij wie ik meestal mijn inspiratie haal. Bij 'On the go' vroegen ze om meeneemrecepten, nu om partygerechten. Eens ik beslist heb rond welk thema ik wil werken, begin ik samen met mijn team ideeën op te doen. Voor 'The Party Edition' vroeg ik me af wat ik normaal doe wanneer ik een feestje organiseer en welke gerechten ik zoal serveer."



Vooraleer je boeken schreef, had je een foodcoaching-praktijk.

"Klopt. Ik merkte dat veel mensen behoefte hadden aan hulp en voedingsschema's. Na tweeënhalf jaar zette ik de praktijk on hold, omdat ik het te druk kreeg met mijn boeken. Maar wie weet begin ik ooit weer terug ..."



Waarom kwamen de meeste klanten naar je toe?

"Omdat ze futloos waren en meer energie wilden, of omdat ze zichzelf te dik vonden en beter in hun vel wilden zitten."



Voor jou is gezond eten evident. Je moeder is voedingsdeskundige, dus je groeide ermee op.

"Ik vind een gezonde levensstijl inderdaad héél makkelijk en geloof ook echt dat je snel de juiste balans kan vinden, zolang je maar bewust met eten bezig bent."



Jouw levensstijl is een combinatie van gezond eten, sporten en voldoende ontspanning. Welke sport doe je het liefst?

© Stefanie Faveere. Hoe ontspan je meestal?

"Ik houd enorm van etentjes met vrienden, maar ook van lezen en documentaires kijken op Netflix. Gisteren nog keek ik naar 'Embrace', over het heersende schoonheidsideaal en body confidence bij vrouwen. Mijn mening is dat we onze drang naar perfectie moeten loslaten, en kijken naar waar we gelukkig van worden."



Is dat niet nogal makkelijk gezegd als je zo knap bent als jij?

(trekt een gezicht) "Ik heb ook mijn onzekerheden, hoor. Natuurlijk! Iederéén heeft issues, en dat is oké. Ik heb ook last van cellulite, maar vind dat dat er bijhoort. Als ik voor de spiegel sta, denk ik niet: 'Gatverdamme!'. Integendeel. Ik accepteer mijn lichaam. Hoe ouder ik word, hoe beter dat lukt."



Onlangs werd je 30. Vond je dat moeilijk?

"Nee! De mensen rondom me maakten er een issue van, maar ik had er zelf geen moeite mee. Mijn moeder zei me altijd dat het een mooie leeftijd is en ik ben het daar helemaal mee eens. Ik vind het héérlijk om 30 te zijn."



Binnenkort verhuis je met je vriend naar New York, waar je minstens een jaar blijft. Wat ga je er doen, werken aan een nieuw boek?

"Weet je, ik heb nu vier boeken uit en ik heb het gevoel dat het compleet is. Ik wil op naar the next chapter, maar wat dat dan precies is moet nog blijken. Sowieso gaan mijn vriend - hij is econoom - en ik samen twee nieuwe bedrijven ontwikkelen, waarbij food delivery en een webshop de focus zijn. En verder zullen we zien wat de toekomst brengt. Ik ben alvast héél erg benieuwd!"