Eén op vijf producten in snelverkoop is bedorven

Door: Stefan Vanderstraeten

17/06/17 - 12u05

© photo news.

Beginnend bederf blijft een reëel probleem bij voedingswaren in de snelverkoop. Dat stelde consumentenorganisatie Test-Aankoop vast na analyse van 81 producten. Hoewel in geen enkel staal een zware ziekmaker als salmonella of E.coli werd aangetroffen, wordt de consumptie van snelverkoopproducten door kwetsbare groepen volledig afgeraden.