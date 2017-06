Antistresstip: gedaan met spanningshoofdpijn

Door: redactie

19/06/17 - 17u00

© thinkstock.

Power Body Strakker en energieker in 7 weken? Met het nieuwe boek "Power Body" van Claudia Van Avermaet ga je vol zelfvertrouwen de zomer tegemoet. De zus van Greg van Avermaet legt uit hoe je in 7 stappen en evenveel weken jouw gezonde toplichaam krijgt. Op nina.be doen we graag mee, en geven we zeven weken lang elke dag een powertip van Claudia.

© Lannoo. Met de nekrol leer je je nekspieren ontspannen. Je doet de oefening makkelijk even tussendoor achter je computer om die verkrampte spieren wat rust te geven, maar ook na een lange dag kan het helpen om te ontstressen en die vervelende spanningshoofdpijn te verlichten.



Hoe doe je het?



Houding:

Ga zitten op je knieën.



Uitvoering:

Breng je rechteroor naar je rechterschouder en rol zachtjes met je nek in wijzerzin. Houd je schouders ontspannen. Verander dan van richting. Dit doe je 1 minuut langs links, en 1 minuut langs rechts.