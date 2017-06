Gedaan met zweetgeurtjes: zo ruik je altijd lekker fris

© thinkstock.

Zat jij gisteren ook te puffen en te zweten, om van vannacht nog maar te zwijgen? Of ben jij iemand bij wie het zweet meteen op het voorhoofd parelt bij de minste inspanning? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: met deze tips hoeft niemand daar iets van te merken.

Allereerst is het belangrijk om te begrijpen hoe het komt dat we zweten. Ons lichaam heeft zweet nodig om af te koelen. Wanneer we oververhit raken, stimuleert het zenuwstelsel de zweetklieren om transpiratievocht af te geven. Terwijl de druppeltjes verdampen van je huid nemen ze wat lichaamswarmte weg, waardoor je afkoelt. Hoe komt het dan dat sommigen meer zweten dan anderen? Dat kan met verschillende factoren te maken hebben. Zo kan je gewoon genetisch voorbestemd zijn om meer te zweten omdat je nu eenmaal meer zweetklieren hebt dan een ander. Maar ook je geslacht, conditie, gezondheid en gewicht spelen een rol. Maar de hamvraag blijft natuurlijk: wat kan je eraan doen?

Kies het juiste wasprogramma

QC Deo & Hygiene Deo Textile € 14,96 voor 250 ml © Nannic.

Wanneer een zweetdruppel je lichaam verlaat, is die steriel en dus geurloos. Zweet krijgt pas die indringende geur wanneer bacteriën het zweetvocht en de afvalstoffen daarin in andere stoffen gaan omzetten, want die ruik je wél. En het vervelendste: ze gaan al snel in je kleren zitten en zijn daar niet zo eenvoudig weer uit te krijgen. Bacteriën sterven immers pas bij een temperatuur van meer dan 80 graden, en onze delicate kleren wassen we natuurlijk een stuk kouder. Zelfs na een rondje wasmachine zijn die bacteriën dus nog steeds niet dood, en blijven ze inactief aanwezig. Zodra je het kledingstuk opnieuw draagt en weer gaat transpireren, ruik je niet alleen het nieuwe zweet, maar ook de achtergebleven bacteriën. Je begrijpt: fris is anders. Al kan je daar gelukkig wel wat aan doen. Je kledij stomen, bijvoorbeeld. De stoom is immers een stuk warmer, en kan bacteriën wél doden. Maar er bestaan ook sprays die je voor het wassen op je delicate stoffen kan aanbrengen zodat ook deze na het wassen weer helemaal proper zijn.