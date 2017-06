NINA tipt: stiekem appelcider drinken in een binnentuin in Antwerpen

© Strongbow.

Vandaag opent appelcidermerk Strongbow een 'Secret Garden' in Antwerpen, waar je in een oase van rust midden in het centrum kunt genieten van een - hoe kan het anders - glaasje cider. Wij kregen donderdag al een preview te zien van de bar, en zijn helemaal verkocht.

Na een drukke werkdag of in het weekend, willen we allemaal wel eens ontsnappen naar een idyllische plek waar de natuur ons omarmt en daar hoef je vanaf vandaag de stad niet eens meer voor uit. Langs een verborgen deur omring door bloemen en planten in hartje Antwerpen kom je terecht in de 'Secret Garden' van Strongbow waar je de stadse rumoer meteen voelt verstommen.



Daar kan je met vrienden ontspannen genieten van een glaasje cider. Rust en alcohol, wat wil je nog meer?



De Strongbow Secret Garden is open van zaterdag 17 juni tot zondag 18 juni, en dan weer van donderdag 22 juni tot zondag 25 juni, telkens van 16u tot 22u. De "geheime" locatie is Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen.