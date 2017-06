Raak je niet van die babykilo's af? Deze coaches kunnen je helpen

Door: redactie

Een team van gezondheidsonderzoekers gaat vrouwen tijdens een zwangerschap en tussen twee zwangerschappen begeleiden naar een gezonde leefstijl. Doelgroep zijn vrouwen die tijdens een voorgaande zwangerschap te veel aankwamen en die kilo's niet meer kwijt raakten. De onderzoekers willen de vrouwen laten begeleiden door een coach en met een app om zo het risico op zwangerschaps- en geboorte gerelateerde verwikkelingen te verminderen in de volgende zwangerschap.

Het project is een initiatief van de KU Leuven, de UAntwerpen en de Hogeschool UC Leuven-Limburg. Zes kraamafdelingen uit Leuven, Antwerpen en Limburg werken mee. De bedoeling is om 1.100 vrouwen te betrekken.



"Van de vrouwen met een te hoge gewichtstoename tijdens een voorgaande zwangerschap, geraakt de helft niet terug op het gewicht van voor de zwangerschap. Daardoor hebben zij een grotere kans op verwikkelingen bij de volgende zwangerschap", aldus de initiatiefnemers. Het gaat dan om verwikkelingen zoals zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes, keizersnede en een te grote baby voor de duur van de zwangerschap.



Inter-act wil deze vrouwen begeleiden tussen twee zwangerschappen in en tijdens de volgende zwangerschap om een gezonde leefstijl en gezond gewicht te krijgen, om zo de kans op deze verwikkelingen te verkleinen. De begeleiding wordt verzorgd door een coach, en wordt ondersteund door middel van een mobiele app die gekoppeld is aan een weegschaal en een activiteitstracker.



In totaal worden er tien à vijftien coaches ingeschakeld. Het project wordt gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), dat 1 miljoen euro vrijmaakt. Dat bedrag dekt het grootste deel van de kosten, legt professor Roland Devlieger van de KU Leuven uit.