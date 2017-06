Bijna 1 op de 3 mensen wereldwijd heeft overgewicht

kv

Wereldwijd kampt bijna 1 op de 3 mensen met overgewicht. Het aantal gevallen van obesitas is in 73 landen verdubbeld sinds 1980. Dat blijkt uit een grootschalige studie gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift The New England Journal of Medicine. De resultaten werden vandaag in de Zweedse hoofdstad Stockholm voorgesteld.

De studie heeft betrekking op de bevolking in 195 landen en maakt gebruik van gezondheidsgegevens van 1980 tot 2015. Liefst 2,2 miljard kinderen en volwassenen hebben overgewicht. Ruim 700 miljoen mensen, onder wie 108 miljoen kinderen, hebben obesitas.



"Overgewicht is één van de belangrijkste gezondheidsproblemen bij de mensheid", zegt onderzoeker Ashkan Afshin van The Institute for Health Metricsand Evaluation (IHME) in Seattle. "Mensen met overgewicht riskeren ziektes, zoals cardiovasculaire aandoeningen, diabetes en kanker." Lees ook "Feminisme is een belangrijke oorzaak van obesitas"

