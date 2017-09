4x makkelijke ochtendyoga oefeningen om fris aan je dag te beginnen

© Shutterstock.

Het is weekend, en dan blijven we allemaal graag wat langer in de warme gezelligheid van onze dekens liggen. Maar té lang uitslapen zorgt vaak dat we er de rest van de dag ook een tikje groggy bijlopen. Deze yoga oefeningen voor na het opstaan zorgen dat je toch fris aan je dag (of namiddag) kan beginnen.

Lage lunge © thinkstock. Ga vervolgens over in een lage lunge, door je rechtervoet tussen je handen te plaatsen en je linkerbeen naar beneden te brengen. Strek je handen recht omhoog. Hou deze pose een minuut aan, en verander vervolgens van been. Let ondertussen extra goed op een beheerste ademhaling.

Zijwaartse stretch © thinkstock. Keer terug naar de neerkijkende hond, zet je voeten iets uit elkaar en breng vervolgens je rechterbeen gestrekt naar voren voor de zijwaarse stretch. Leun zachtjes met je torso naar voren, en plaats je vingertippen tussen je voeten op de vloer. Hou 15 tot 30 seconden aan, en wissel dan van kant.