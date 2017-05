Anticonceptiemiddel met paardenbloemen voor man én vrouw in de maak

Bewerkt door: LB

17/05/17 - 14u23 Bron: BBC, Telegraph, Guardian

Twee bestanddelen die in onder andere paardenbloemen en olijven zitten zorgen ervoor dat er geen bevruchting kan plaatsvinden. © thinkstock.

De pil heeft de vrouw seksueel bevrijd, maar de nadelen zijn niet min: de mentale gezondheid kan eronder lijden en de pil kan ook het risico op dodelijke bloedklonters verhogen. Maar er is een natuurlijk alternatief in de maak. Wetenschappers van de universiteit van Californië hebben immers ontdekt dat bepaalde bestanddelen van olijven of van de paardenbloem een zwangerschap kunnen belemmeren.

Die bestanddelen, lupeol en pristimerin, kunnen verhinderen dat sperma tijdens het geslachtsverkeer door de beschermmuur van cellen breekt die rond het eitje zit. De vorsers ontdekten dat sperma dat was 'aangetast' door deze natuurlijke chemicaliën niet in staat was dat obstakel te doorbreken, wat noodzakelijk is om de bevruchting te laten plaatsgrijpen. Beide bestanddelen zitten ook in druiven, mango's en aloe vera.



Huidpleister of vaginale ring

De wetenschappers menen dat deze niet-hormonale methode in de vorm van een huidpleister of een vaginale ring kan werken als permanent anticonceptiemiddel. Vorser Polina Lishko meent dat het middel door zowel man als vrouw zal kunnen gebruikt worden, en dat zou dan het eerste langetermijnmiddel voor mannen zijn.



Recent werd een mannenpil van de markt gehaald nadat uit tests was gebleken dat de effecten op 's mans mentale gezondheid te slopend waren. Volgens Lishko zal het natuurlijke middel een beter alternatief bieden.