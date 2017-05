Dokters niet opgezet met site waarop ze beoordeeld worden

kv

Op de nieuwe recensiesite WisDoc kunnen patiënten dokters een beoordeling geven en aanbevelingen achterlaten. De Orde der Artsen is niet opgezet met het initiatief, zo schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Alle artsen met openbare ­gegevens komen automatisch met hun profiel op de site te staan. "De bedoeling is vooral dat je snel bij de juiste arts of specialist terechtkomt", zeggen de oprichters van de site.



"Subjectief, misleidend en gevaarlijk", reageert de Orde der Artsen. "Voor één individuele patiënt is het niet mogelijk om een arts op de voet te volgen. Zo'n score is dus een momentopname, meteen ­gedateerd en daardoor weinig bruikbaar en zelfs misleidend. Die scores kunnen schade ­toebrengen aan de arts."



Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werkt ondertussen zelf aan een eigen site die de kwaliteit van zogenaamde 'eerstelijnszorgers' zal meten. Op dit moment bestaat die al voor ziekenhuizen, maar de site wordt uitgebreid met onder meer artsen, thuisverplegers en apothekers.