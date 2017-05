Kerk verbiedt yoga wegens 'onchristelijk'

Bewerkt door: LB

11/05/17 - 07u29 Bron: metro.co.uk

Het blijft onduidelijk of de kerk struikelt over het spirituele karakter van yoga dan wel over de nauwaansluitende kledij en de soms bovenmenselijke poses. © thinkstock.

Een kerk in Wales die ook dienst zal doen als gemeenschapscentrum heeft yogaklassen in de ban geslagen wegens "strijdig met de christelijke waarden". Dorpelingen dreigden er nu mee de Saint David's Church in Blaenporth te boycotten.

De kerkleiding stelt dat yoga niet door de beugel kan omdat het "voor sommigen kan indruisen tegen hun christelijke waarden en hun geloof". Het blijft onduidelijk of de kerk en/of de gelovigen struikelen over het spirituele karakter van yoga dan wel problemen hebben met de daarmee gepaard gaande nauwaansluitende kledij en somtijds bovenmenselijke poses



Ontmoetingsplek

Een deel van de dorpskerk wordt omgebouwd tot gemeenschapscentrum. In het dorpje is behoefte aan zo'n plek waar jong en oud elkaar kan ontmoeten en deelnemen aan allerlei activiteiten.



De bewoners zijn echter geschokt nu de kerkraad heeft beslist dat pilates in het centrum zal toegelaten worden, maar yoga niet. Ook andere "onchristelijke activiteiten" zullen door de kerk niet worden getolereerd. Een deel van de kerk in Blaenporth, Wales, wordt tot gemeenschapscentrum omgebouwd. © Geography.co.uk.