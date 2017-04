Nieuwe studie: energiedrankjes kunnen levensbedreigend zijn

Door: redactie

27/04/17 - 15u04 Bron: The Independent

© Photo News.

Energiedrankjes zoals Red Bull, Monster en Burn kunnen aanzienlijke veranderingen veroorzaken in de bloeddruk en het hartritme, zo blijkt uit een nieuwe studie. En dat kan levensbedreigend zijn.

Slechts één drankje kan al verantwoordelijk zijn voor zulke veranderingen, luidt het besluit van de weliswaar kleine studie, die geleid werd door dr. Emily Fletcher van het USAF Medical Centre op de luchtmachtbasis van Travis in Californië. Het onderzoek is van belang voor het Amerikaanse leger: volgens Fletcher drinkt bijna 15 procent van de militairen drie blikjes per dag wanneer ze in dienst zijn.



De onderzoekers vergeleken de effecten van één blikje met die van een andere drank met evenveel cafeïne. De suiker en andere additieven die in energiedrankjes zitten, werden hier vervangen door limoensap en kersensiroop. Wie een energy drink voorgeschoteld kreeg, vertoonde nadien een verhoogde bloeddruk, schrijven de onderzoekers in Journal of the American Heart Association.



Daarnaast lag het QT-interval bij deze groep 10 milliseconden hoger. Het QT-interval is de tijd die het hart nodig heeft om zich na een hartslag opnieuw op te laden voor de volgende slag. "Als dit interval te kort of te lang duurt, kan dat een abnormale hartslag veroorzaken", zegt Fletcher. Er is medicatie beschikbaar om een afwijking van zes milliseconden te corrigeren - vier minder dan het gemiddelde resultaat in deze studie.



Zelfs overlijdens

Onderzoekers hebben eerder al gewaarschuwd dat mensen met een verhoogde bloeddruk of andere hartaandoeningen dergelijke drankjes beter mijden. Meer onderzoek is nog nodig om de exacte gevolgen en gezondheidsrisico's uit te wijzen. De afgelopen jaren zijn er wel steeds meer meldingen van ziekenhuisopnames en zelfs overlijdens na incidenten met energy drinks. Eén studie beschrijft hoe een man na het drinken van meerdere blikjes per dag geel werd en hepatitis ontwikkelde.