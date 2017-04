Waarom je je neuskeutels moet opeten

Bewerkt door: LB

26/04/17 - 12u08 Bron: ozy.com, metro.uk

Nee, neuspeuteren is niet vies. Je vangst opeten is dat ook niet, het is zelfs gezond. © thinkstock.

Zo rond het middaguur is het misschien geen al te smakelijke gedachte, maar je gezondheid is er wel bij gebaat: in je neus peuteren en de oogst daarvan opeten, is goed voor je tanden, luchtwegen en maag. En we hebben het van mensen die weten waarover ze het hebben, wetenschappers met name.