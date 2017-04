Niet roken, wel obsesitas grote oorzaak van vroegtijdig overlijden

Bewerkt door: FT

"Roken is dodelijk", staat in meerdere talen op een pakje sigaretten. Klopt, maar door obesitas gaan nog veel meer levensjaren verloren. Zwaarlijvigheid leidt tot bijna de helft meer verloren levensjaren dan tabak, berekenden onderzoekers van de 'Cleveland Clinic' en de 'New York University School of Medicine'.