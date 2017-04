Steeds meer Belgen lopen malaria op

SPS

24/04/17 - 13u21 Bron: Belga

© epa.

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft vorig jaar 327 gevallen van malaria vastgesteld. In het universitair ziekenhuis UZA werden 29 Belgische patiënten gehospitaliseerd. De wetenschappers zagen ook enkele patiënten die hervielen, wat vragen oproept over een eventuele resistentie.

Goed nieuws op wereldschaal is alvast dat de ziekte malaria wordt teruggedrongen. "In 2010-2015 daalde het aantal nieuwe malariagevallen wereldwijd met meer dan 20 procent. Het aantal dodelijke slachtoffers liep terug van bijna een miljoen tot minder dan 500.000 per jaar", zegt het ITG.



Maar tegelijk stijgt het aantal Belgische reizigers die besmet raken jaar na jaar. In 2012 ging het om zowat 215 malariagevallen, vorig jaar waren het er 327. Ongeveer 9 op de 10 besmettingen gebeurden in Afrika.



"Het blijft gissen naar verklaringen voor de stijging, maar mensen gaan vaker op reis en gaan ook vaker verder. Men is zich ook niet altijd bewust van het malariarisico", zegt Ula Maniewski, dokter van de ITG-reiskliniek.



Het instituut benadrukt dan ook sterk de rol van malariapreventie, met onder meer netten, sprays en eventueel ook antimalariapillen. Aangezien malaria aanvankelijk relatief lichte (griepachtige) symptomen vertoont, wordt benadrukt bij ziekte na een reis ook aan malaria te denken.



Een aanzienlijk deel van de besmettingen komt voor bij mensen die naar hun land van herkomst gaan. Bijvoorbeeld een Afrikaan die lang in België woont, verliest de gedeeltelijke immuniteit die hij had door een jarenlange, continue blootstelling in het land van herkomst. De groep wordt daarom specifiek gesensibiliseerd, onder meer met folders in kerken.



Intussen blijken onder meer in België een aantal personen te hervallen na de standaardbehandeling. Er wordt nu onderzocht of er een probleem is met onder meer de medicatie of dat er eventueel zelfs sprake is van resistentie. Voor dat laatste is er voorlopig geen bewijs.