MS-patiënten in één databank

22/04/17 - 11u08 Bron: Belga

Universiteit Hasselt gaat een databank uitbouwen waarin ze alle gegevens van MS-patiënten verzamelt en opslaat: hun medische geschiedenis, de medicijnen die ze nemen, hun symptomen, wat voor sport en revalidatie ze doen. Dat gebeurt wereldwijd voor het eerst, meldt Het Belang van Limburg.

De bedoeling is om het onderzoek naar MS te verbeteren, gelijkenissen te vinden tussen patiënten, nieuwe inzichten in de ziekte te verwerven én vooral te zorgen dat elke patiënt een behandeling op maat krijgt. "Want multiple sclerose is niet één ziekte, elke patiënt is anders", zegt doctor Liesbet Peeters van het biomedisch onderzoeksinstituut van UHasselt.



Eén op de 1.000 Belgen wordt getroffen door de ziekte.