Altijd honger? Het ligt aan dit ingrediënt

Iedereen weet dat zout je dorstig maakt - dat is dan ook de reden waarom je gratis zoute nootjes krijgt als je iets gaat drinken. Maar is dat wel zo? Recent onderzoek heeft uitgewezen dat zout minder met dorst, maar vooral veel met je hongergevoel te maken heeft.

Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Journal of Clinical Investigation, gooit zo maar even 100 jaar aan wetenschappelijke vaststellingen overboord. Tot nu toe was iedereen het erover eens dat zout je een dorstig gevoel bezorgd, maar toen de wetenschappers dit gingen testen bij Russische kosmonauten, kwamen ze tot een heel andere conclusie.



De kosmonauten namen tussen 2009 en 2011 deel aan vluchtsimulaties. Daarvoor leefden ze maandenlang in een gecontroleerde omgeving, en ook hun dieet werd nauwkeurig opgevolgd. Zo was het voor de onderzoekers een koud kunstje om hun zoutinname van 12 gram per dag (wat normaal is in een Russisch dieet) naar 6 gram per dag te brengen. Ze verwachtten dat minder zout ervoor zou zorgen dat ze minder water dronken.



Bijkomen

Maar het tegendeel bleek waar: vreemd genoeg dronken de groep met het zoute dieet net minder water, ook al kregen ze er een droge mond van. De groep die minder zout at, dronk dan weer meer water. En dat niet alleen: de 'zoute' groep rapporteerde ook een groter hongergevoel dan de andere groep, ondanks het feit dat ze evenveel calorieën binnenkregen.



De resultaten kwamen als een verrassing voor de onderzoekers, maar prof. dr. Jens Titze van de Vanderbilt University kwam niet veel later met een verklaring op de proppen. "Als je er verder over nadenkt, is het logisch dat je lichaam er alles aan doet om zo veel mogelijk vocht binnen te houden als je veel zout eet. Ik vermoed dat onze nieren een manier hebben gevonden om het waterverlies te beperken en meer water vast te houden." Dat proces kost echter energie, en daarom krijg je er ook meer honger van dan normaal. "Ik ben er zeker van dat de kosmonauten bijgekomen zouden zijn als we ze grotere maaltijden hadden gegeven."



Zoute nootjes

Dat wil niet zeggen dat die zoute nootjes op café ervoor zullen zorgen dat je minder zal consumeren. "Op korte termijn zal je zeker meer drinken en de barman een goede avond bezorgen. Maar op langere termijn, over een paar maanden, zal je minder gaan drinken en meer gaan eten."



Daarnaast wordt een teveel aan zout ook gelinkt aan diabetes, overgewicht, hartziekten en osteoporose. Om van die te hoge bloeddruk nog maar te zwijgen. Kortom: die zoute nootjes laat je in het vervolg maar beter staan. Je weet trouwens toch nooit wie er al aan gezeten heeft - en of die persoon netjes zijn handen wast.