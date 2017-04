Jan Vertonghen laat zien hoe moeilijk het is om te leven met de ziekte van Parkinson

© kos.

In het kader van 200 jaar Parkinson organiseert de Vlaamse Parkinsonliga de tentoonstelling "ten toon 200" in AZ Jan Palfijn, Watersportlaan 5, 9000 Gent. Deze tentoonstelling omvat een kunst- en ervaringsparcours en past in de opzet "meer awareness", herkenning, van de ziekte te creëren. Het ervaringsparcours is een aanrader: zo kunnen gezonde mensen voelen hoe moeilijk het is voor Parkinson patiënten om bevoorbeeld te stappen, precies lood in uw schoenen.. Dit is slechts een van de vele ervaringen. Ook Rode Duivel Jan Vertonghen deelde deze "ervaring" met ons en wil ons op deze manier steunen om meer aandacht en begrip voor de ziekte van Parkinson te krijgen. In de onderstaande vier video's kunt u zien hoe het is om als persoon met de ziekte van Parkinson te leven.



De expositie "ten toon 200", kunst- en ervaringsparcours, in AZ Jan Palfijn. Gent, kan vanaf 23 april tot 20 mei telkens tussen 14:00 uur en 19:00 uur, bezocht worden.