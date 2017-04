Elke 54 minuten sterft iemand aan huidkanker: Facebook start campagne

Stephanie Romans

14/04/17 - 20u23

© rv.

video Een doorzichtige sticker met een rastertje en je Facebookprofiel kan je leven redden. Het is simpel: je kleeft de sticker op je moedervlek, neemt er een foto van en post die op Facebook. Een jaar later haalt Facebook Memories de foto opnieuw automatisch opnieuw boven. Zo kan je elk jaar je moedervlek vergelijken en zien of hij veranderd is.