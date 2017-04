Elfi overwon een depressie: "Mijn donkere kant hoort bij mij"

Door: redactie

De kans is groot dat je al eens van Elfi De Bruyn gehoord hebt. Met haar creatieve blog, kleurrijke nagelcreaties en originele DIY's kunnen we steeds op de goedlachse styliste, of zoals ze zich zelf noemt: Magic Maker, rekenen voor een vrolijke noot. Maar het leven is niet altijd rozengeur, maneschijn en regenbogen. Zelfs niet voor Elfi.

Ik wilde niet dood, maar ik had ook niet de kracht om te leven. © Elfi De Bruyn. Twee jaar geleden was het plots gedaan met het mooie liedje. Ze stortte in. "Dat mag je heel letterlijk nemen: ik zakte op mijn badkamervloer in elkaar. Het voelde alsof alle energie uit mijn lichaam gezogen werd," vertelt Elfi op charliemag.



"Ik kon maandenlang niets meer"

"Er was niet één specifieke aanleiding, maar als ik nu terugkijk, realiseer ik me dat het al een tijdje niet goed met me ging. Ik had een zware financiële domper gehad, wilde meer uit mijn carrière halen en koos steeds weer vriendjes uit die het niet goed met me voorhadden."



"Het moment waarop ik instortte, was erg heftig. Ik voelde me helemaal leeg en tegelijkertijd werd ik overweldigd door pijn. Daarna kon ik maandenlang bijna niets meer." Een depressie, dus. "Wie het niet heeft meegemaakt denkt soms dat depressief zijn betekent dat je veel heftige negatieve gevoelens hebt, maar ik ervoer eerder het gebrek aan gevoelens. Alsof ik psychisch verlamd was. Ik wilde niet dood, maar ik had ook niet de kracht om te leven." Lees ook Inge Paulussen: "Ik weet wat het is om het psychisch moeilijk te hebben"

Door in therapie te gaan leerde ik mijn donkere kant niet langer te negeren, maar nieuwe patronen op te bouwen die me helpen met die duisternis om te gaan. Therapie

En dus ging Elfi in therapie. "Dat heeft me geholpen om uit dat dal te klimmen. En ook mijn liefde voor creativiteit, die langzaam weer terugkeerde. Mijn kleurrijke universum is niet fake, het is deel van wie ik ben, net zoals mijn donkere kant bij mij hoort. Door in therapie te gaan leerde ik die donkere kant niet langer te negeren, maar nieuwe patronen op te bouwen die me helpen met die duisternis om te gaan."



"Ik heb mezelf kunnen rechttrekken dankzij mijn therapeute en de vrienden die me simpelweg lieten 'zijn'. Met mij had het ook zomaar anders kunnen gaan. Maar feit is dat ik er nog ben", zo schrijft ze. "En ik hoop dat ik door mijn verhaal te delen een verschil kan maken voor anderen die iets vergelijkbaars meemaken, of ermee geconfronteerd worden in hum omgeving."