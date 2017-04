Twee keer zoveel kinesitherapeuten mogen patiënten voortaan hogere tarieven aanrekenen

Bewerkt door: jv

Het aantal kinesitherapeuten dat zich niet aan de vastgelegde tarieven moet houden omdat ze niet geconventioneerd zijn, is verdubbeld sinds 2015. Dat zegt Peter Bruynooghe van beroepsvereniging Axxon. Eén op 8 kinesisten is niet toegetreden tot de nieuwe individuele tariefovereenkomst van het Riziv, goed voor ongeveer 3.500 therapeuten.

De nieuwe tariefovereenkomst voor kinesitherapeuten werd eind februari goedgekeurd binnen het Verzekeringscomité van het Riziv. 84,1 procent van de kinesisten in ons land heeft die overeenkomst aanvaard, meldt de Rijksdienst voor voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering vandaag/donderdag. De 16 procent andere kinesisten zijn voortaan ongeconventioneerd, en moeten zich niet langer aan de vastgelegde tarieven houden. Het gaat om zowat 3.500 van de 22.000 kinesitherapeuten in ons land.



Concreet mogen zij hogere tarieven aanrekenen, behalve voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, legt Bruynooghe uit. De patiënten van ongeconventioneerde kinesisten krijgen daarnaast ook 25 procent minder terugbetaald (opnieuw met uitzondering van patiënten met verhoogde tegemoetkoming). "Discriminatie", meent Bruynooghe, "want dat systeem bestaat niet bij ongeconventioneerde artsen en tandartsen".



Tegen die discriminatie heeft Axxon maandag al een verzoekschrift ingediend bij de arbeidsrechtbank in Brussel, "en we hebben nog tot 10 mei om te beslissen of we naar de Raad van State trekken", aldus Bruynooghe. "We hebben de strijdbijl nog niet begraven."



Wat er met het akkoord gebeurt als de rechter de kinesisten gelijk geeft, kon de Axxon-voorzitter niet zeggen. "Dan is het oorlog denk ik", klonk het laconiek. "Maar als de gesprekken voor de conventie van 2018 wél goed verlopen, kunnen we die gerechtelijke stappen wel nog altijd stilleggen."



De kinesitherapeuten leven al geruime tijd op voet van oorlog met de administratie en het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Naast de discriminatie van ongeconventioneerde kinesisten zijn ook de herwaardering van de honoraria, en de volledige indexering van de tarieven "breekpunten", liet Bruynooghe al verschillende keren verstaan.



Sinds het aflopen van de vorige conventie eind vorig jaar vraagt Axxon de kinesisten al om richttarieven van 25 euro (in plaats van 22,26 euro) voor een kabinetsbehandeling en 27 euro (in plaats van 22,65 euro) voor een huisbezoek te hanteren.



De beroepsvereniging had de kinesisten na de goedkeuring van de individuele tariefovereenkomst binnen het Verzekeringscomité opgeroepen het akkoord massaal te verwerpen. De nodige 40,1 procent om de tekst naar de prullenmand te verwijzen, werd echter niet gehaald. "Maar het Riziv kan natuurlijk zeggen wat het wil", meent Bruynooghe. "Wij hebben zelf ongeveer 17.000 namen verzameld, ik ben benieuwd of die ook allemaal op de Riziv-lijst terugkomen. Onze juristen zullen de cijfers in elk geval nog natellen."